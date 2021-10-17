Yağmurda müzik şöleni

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Yağmur eşliğinde şarkılarını söyleyen ikili, ‘Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını’ şarkısında düet yaptı. Levent ve Ertem’in performansı hayranlarından büyük alkış aldı. İkiliye sağanak yağmura rağmen alanı terk etmeyen müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Müzik şöleninin yaşandığı konserde sahneye "Yaktın Yandırdın Beni" isimli şarkısıyla Ceylan Ertem çıktı. ‘Yuh’, ‘Zalım’, ‘Uçurtma’, ‘El Adamı’ gibi sevilen parçaları seslendiren Ertem, tüm şarkılarını Kuruçeşme korosu ile birlikte söyledi.

Konserin ikinci yarısında "Dert Olur" şarkısıyla sahneye çıkan Haluk Levent, konsere seyircilerin arasında başladı. Sevenleriyle birlikte düet yapan Levent, enerjisi ile herkesi kendine hayran bıraktı. Gece boyunca ‘Sevenler Ağlarmış’, ‘Elfida’, ‘Aşkın Mapushane’ gibi sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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“HALUK ABİNİN YERİ BAMBAŞKADIR”

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Ceylan Ertem "Ben bir depremzedeyken ve oraya kimse gelmezken Haluk abimiz oraya gelip hepimize moral dağıtmıştı. O zamandan beri kalbimde yeri bambaşkadır." diyerek Levent’e olan sevgisini dile getirdi.

“BARIŞ HER ZAMAN KAZANIR”

Haluk Levent ise Kızılordu ile verdiği konserler ile ilgili "Kızılordu benim hayalimdi. Benim de müziğe ilişkin bir hayalim vardı.Çocukluğumdan beri 'Kalinka'yı söylerdim. Hatta dünyada ilk defa tüm konser boyunca onlara eşlik eden bir solist aldılar ve programın içerisinde marşlar söyledim.Bence iki ülkenin yakınlaşması açısından güzel bir atılım yaptık. Bütün dünyayla böyle olmak isteriz. Umarım barış her zaman kazanır." diye konuştu.