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Haber Giriş: 19.11.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

Yağmur Çevik’ten ‘influencer magazini’

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Yağmur Çevik’ten ‘influencer magazini’
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Sosyal medya ünlüleri hakkında videolar hazırlayan Yağmur Çevik, esprili paylaşımlarıyla hem YouTube’da hem de Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

‘Blogyagmuru’ adını verdiği YouTube kanalında influencer’lar hakkında dikkat çekici videolar yayınlayan Çevik, “Blogyagmuru, yeni neslin aradığı magazin kanalı oldu. Hazırladığım videoların içeriğine takipçilerim de büyük destek veriyor” diyor.

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