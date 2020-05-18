Kubat, “Karantinadayken yağlı boya tablo yapmaya başladım. Çok güzel kafa dağıtıyor, tavsiye ederim. Ayrıca bol bol müzik dinliyorum. Çocukluk arkadaşlarımla bol bol sohbet etme fırsatım da oldu. Neredeyse 35 yıldır elimde mikrofon sahnelerdeyim. Aslında bu benim için biraz dinlenme oldu” dedi. Kubat ayrıca 4 yaşındaki kızının müzik kulağının çok iyi olduğunu ama ressam olmak istediğini söyledi.