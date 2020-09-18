Yabancı film yönetmenleri Kapadokya'ya hayran kaldı

Nevşehir'de gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali jüri heyeti olarak Kapadokya'ya gelen yabancı film yönetmenleri bölgenin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna hayran kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Kapadokya'da gerçekleştirilen festival kapsamında kente gelen ödül sahibi yabancı film yönetmeleri serbest zamanlarında turistik merkezleri ziyaret ediyor.

Ürgüp ilçesi ile Göreme, Ortahisar ve Uşhisar beldelerinde peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanlarda gezinti yapan heyet üyeleri, doğanın sunduğu eşsiz manzarada çeşitli etkinliklere katılıp, ilginç olduğunu düşündükleri yerlerin görsellerini kaydetti.

Bölgeyi gezen Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew Zmudzki, Kapadokya'nın bugüne kadar seyahat ettiği turizm destinasyonları içinde en ilginç bölge olduğunu belirtti.

Peribacaları arasında gezerken kendini dünya dışında bir yerlerde hissettiğini dile getiren Zmudzki, "Burası dünyanın muhtemelen en güzel bölgelerinde biri. Bir tarih ve doğa harikası olduğunu düşünüyorum. Bu harika yer sanki dünyadan bir manzara değil, Mars veya Venüs gezegeninde ayrı bir yer gibi. Bu güzel coğrafyayı gördüğüm ve bizzat gezebildiğim için çok mutluyum." dedi.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Direktörü Alexander Kammel ise ilk kez geldiği Kapadokya'nın görsel zenginliği karşısında heyecanlandığını ifade ederek, "Kapadokya'ya daha önce hiç gelmemiştim ancak Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan tanıtım videolarında burayı görmüştüm. Kapadokya harika bir doğal örtüye sahip. Sıcak hava balon turuna katılarak eşsiz bir deneyim yaşadım. Yöre halkının misafirperverliği de çok güzel." şeklinde konuştu.

UNESCO filmlerinin ödüllü yönetmeni David Cooper da Kapadokya'nın sürprizlerle dolu ilginç özelliklere sahip bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

"Kapadokya film çekimleri için de çok elverişli bir alana sahip"



Ziyaret ettiği her alanda bölgenin farklı bir güzelliği ile karşılaştığını kaydeden Cooper, ilk fırsatta yeniden Kapadokya'yı gezmek istediğini belirtti.

Kapadokya'nın film çekimleri için de çok elverişli bir alana sahip olduğunu ifade eden Cooper, şöyle konuştu:

"Kapadokya'ya ilk kez geliyorum. Sempatik ve sevimli ve sürprizlerle dolu bir yer ve umuyorum ki ileride bu bölgeyi gezmek için daha geniş vaktim olur. Kapadokya film çekimi yapmak için enteresan manzaraya sahip. Buradaki tarihi ve kültürel birikime saygı duymak önemli. Kültürel turizm filmlerini severim. Burada yaşayanların tarihi birikim yönünden gelişmiş olduklarını düşünüyorum. Benim fikrimce Kapadokya, bilim kurgu veya savaş filminden daha çok tarih ve kültürel birikimle izleyiciye mesaj verilecek kategorideki bir film için çok daha uygun."