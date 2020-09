X-Men evreninde geçen Yeni Mutantlar vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

Michael Polish'in yönettiği; Emile Hirsch, Mel Gibson, Kate Bosworth, David Zayas ve Stephanie Cayo'nun başrollerinde oynadığı "Fırtınalı Soygun" izleyici ile buluşacak.

Dram ve aksiyon ağırlıklı film; büyük bir kasırganın vurduğu sırada bir soygunun altından kalkmaya çalışan çete üyeleri ile insanları koruyarak bu soygunu engellemeye çalışan polisin hikayesini anlatıyor.

"Yeni Mutantlar"

Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga ve Blu Hunt'un rol aldığı "Yeni Mutantlar"ı, Josh Boone yönetti. X-Men evreninde geçen film, mutant olduklarını travmatik olaylarla keşfeden bir grup gencin, bulundukları mutant rehabilitasyon merkezinin sandıkları gibi bir yer olmadığını keşfetmeleriyle gelişen olayları konu ediniyor. Görüntü yönetmenliğini Peter Deming'in üstlendiği ABD yapımı film; bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Silahlar Fora"

Daniel Radcliffe'in başrolünde yer aldığı haftanın bir diğer aksiyon filmi "Silahlar Fora"; yanlış insanlara çattıktan sonra ellerine bağlı silahlarla uyanan bir adamın, kaçırılan eski sevgilisini kurtarmaya çalışma hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Daniel Radcliffe'e Samara Weaving, Rhys Darby, Ned Dennehy ve Natasha Liu Bordizzo'nun eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Jason Lei Howden oturuyor.

"Karanlığın İçinden"

David Ryan Keith'in yönettiği "Karanlığın İçinden"in başrollerinde Kendra Carelli, Paul Flannery ve Mark Wood oynuyor. Korku ve gerilim türündeki film; ebeveynlerinin ortadan yok olmasının arkasındaki sır perdesini aralamaya çabalayan, psişik güçlere sahip bir adamın başından geçenleri ele alıyor.

"Uzun Zaman Önce"

Esra Bezen Bilgin, Onur Dikmen, Sevinç Erbulak, Serdar Orçin ve Nihan Okutucu'nun başrollerinde oynadığı "Uzun Zaman Önce"nin yönetmenliğini Cihan Sağlam üstlendi. Dram türündeki film; bir süredir ilişkilerinde problemler yaşadığı eşinin kendisini aldattığını düşünen bir adamın hikayesini anlatıyor.

"Deney"

Birol Kurt'un yönettiği "Deney", Rusya'da gerçekleştiremediği tehlikeli bir deneyi Türkiye'de hayata geçiren Albay Vladimir ile ifa ettiği deneyin gelişimini odağına alıyor. Selçuk Kılıç, Serdar Yıldırım, Ercüment Fidan, Büşra Acar ve Emel Genç gibi isimlerin rol aldığı film, gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

"Hadi Gidelim"

Dan Scanlon'un yönettiği haftanın animasyonu "Hadi Gidelim", dünya üzerinde sihrin var olup olmadığını keşfe çıkan iki kardeşin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

"Break the Silence: The Movie"

Yarın vizyona gerecek yapımların yanı sıra; ünlü K-Pop grubu BTS üyelerinin çıktıkları turneyi anlatan "Break the Silence: The Movie" adlı belgesel de izleyici ile buluşacak.