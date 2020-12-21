Vision Art Platform Contemporary İstanbul Seçkisi

Albena Martinova, Çağrı Saray, Leyla Emadi, Candaş Şişman ve Ufuk Yılmaz'ın eserlerinden oluşan seçki, her yıl düzenlenen Contemporary İstanbul etkinliğinde Vision Art Platform çatısı altında yer alacak. Seçki, her bir sanatçının kişisel pratiğini ortak bir mekanda izleyiciye sunuyor.

Albena Martinova’nın eserleri sanatçının kendi içine yaptığı yolculuğun hikayesidir. Sanatçı; masallar, mitler ve onların sağduyu sınırlarının ötesine geçen paradoksal mantık bileşenlerinden etkilenmekte, hafıza kavramı ve algı sargılarını çalışmalarının merkezine almaktadır. Yer değiştirmelerle ‘yersiz yurtsuzlaştırılma’nın doğurduğu aidiyetsizlik bağlamı, ne orada ne başka bir yerde olabilmenin çatışması ile sanatçı kendini çoğalmış ve dönüştürülmüş, sökülmüş bir benlik olarak tanımlamaktadır.



Çağrı Saray’ın,“Bellek Mekanları” serisinin devamı niteliğindeki çalışmalar, bireye özgü anlam taşıyan sosyal ilişki ağlarının düğüm noktası olarak kentsel/mimari yapıları ele alıyor. Türkiye’nin yakın tarihine ve toplumsal belleğine dair “bilgi”yi barındıran yapıları içeren Çağrı Saray’ın “Bellek Mekanları” bireysel ve ortak hafızaları referans alan kentsel yapıları, bu yapıların sembolik olarak taşıdıkları anlamları ve soyut/somut iktidar mücadelelerin formsal temsili olarak kente odaklanıyor.



Candaş Şişman, dijital ve mekanik teknolojileri kullanarak yaptığı çalışmalarla zaman, mekân ve hareket kavramımızı yönlendirmeyi hedefliyor. Doğa bilimlerini ve evreni referans alan sanatçı, fiziksel formları dijital olarak üretilmiş imgelerle birleştiriyor. Böylece fiziksel dünya ile dijital dünya arasında bir köprü oluşturuyor. Sanatçının işlerinde hedeflediği, izleyiciye öz bir deneyim yaşatmak ve bunun sonucunda karmaşık fikirsel bir süreç ve yalın bir sonuç üretebilmelerini sağlayabilmektir.

Eserlerinde genel olarak sosyal içerikli temaları işleyen Leyla Emadi, politika, din, siyaset girdabından arınmış ‘saf yaşamsal alan’ların olduğu, özgür iradenin hakim olduğu bir dünyayı hayal etmesine rağmen yaşadığı coğrafyanın ve toplumun önüne koyduklarından etkilenerek üretmektedir. Çalışmalarının çoğundaki huzursuzluk ve protest duruş hali de bu anlatımcı dilden ileri gelmektedir.



Ufuk Yılmaz, resim alanında sürdürdüğü çalışmalarında modern mimariye ait yaşam alanlarının insan ve doğa arasındaki ilişkisini ele almaktadır. Herkesin aşina olabileceği sıradan görüntüleri gerçeklik ve soyutluk arasında gidip gelen gizemli halleriyle anlatmaktadır.

Sergi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Vision Art Platform’un 42 Maslak mekanında, online olarak da www.visionartplatform.co adresinden ziyaret edilebilir.

42 Maslak: Kat 5 Ahi Evran Cd. No.6 Sarıyer, İstanbul

Teşvikiye: Harbiye mh. Maçka cd. Bronz sk. Başarı apt. no.1/13 Şişli, İstanbul



info@visionartplatform.co

https://www.visionartplatform.co/ Vision Art Platform, sergi projeleri ile aynı zamanda interaktif etkileşime açık workshop, sanatçı konuşmaları, performans ve deneyim temelli aktiviteler ile her kuşaktan ve farklı köklerden izleyiciyi sanat çatısı altında yan yana getirmeyi amaç edinmiştir. Modern kent hayatının dinamizmini street art, pop sanat, disiplinler arası deneyimler ile güncel sanatının yaratıcı yüzü ile birleştirip sanata anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir köprü kurmak Vision Art Platform’un yaratmayı hedeflediği farkın özünü oluşturmaktadır.