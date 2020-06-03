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Haber Giriş: 03.06.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

Virüssüz köy yaptıracak

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Virüssüz köy yaptıracak
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Ünlü oyuncu Tom Cruise, çekimleri koronovaris pandemisi yüzünden yarım kalan Mission Impossible: 7 (Görevimiz Tehlike:7) çekimlerine devam edebilmek için yeni bir çare düşündü.

ABD basınına yansıyan haberlere göre 57 yaşındaki Cruise, koronavirüsten arınmış bir köy yaptırmayı planlıyor. İddialara göre bunun için seçtiği yer de Oxfordshire İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bir süre önce boşalttığı ve artık kullanmadığı bölge.

Cruise ve film ekibi filmin çekimleri için İtalya'da bulundukları sırada koronavirüs pandemisi bütün gücüyle ülkeyi etkilemeye başlamıştı. Bu yüzden de çekimler yarım kalmıştı.

Virüssüz köy yaptıracak

Mission Impossible: 7 filminin gösterimi pandemi yüzünden Temmuz 2021'den Kasım 2012'e ertelendi.

Filmin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor.

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