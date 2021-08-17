MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğün tarihi belli oldu
GeriKeyif Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğün tarihi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 17.08.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğün tarihi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğün tarihi belli oldu

Uzun süredir birlikte olan Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem evlilik kararı aldı. Ünlü çift, Eylül ayında nikah masasına oturacak.

İlişkilerine bir şans daha veren Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi.

Ünlü çiftin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi.

NİKAH TARİHLERİ KESİNLEŞTİ

Magazin D'nin haberine göre; Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çifti, 9 Eylül tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi