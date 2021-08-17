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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğün tarihi belli oldu
Uzun süredir birlikte olan Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem evlilik kararı aldı. Ünlü çift, Eylül ayında nikah masasına oturacak.
İlişkilerine bir şans daha veren Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi.
Ünlü çiftin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi.
NİKAH TARİHLERİ KESİNLEŞTİ
Magazin D'nin haberine göre; Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çifti, 9 Eylül tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.