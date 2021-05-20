Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu 22 Mayıs'ta açılıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonunda bu yıl Neyran Turan'ın küratörlüğünde Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı proje yer alıyor.



İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen serginin küratör yardımcılığını E. Ece Emanetoğlu, Melis Uğurlu, Betsy Clifton ve Samet Mor üstlenirken editoryal asistanı Ian Erickson, sergi tasarımını NEMESTUDIO ve görsel kimlik ve grafik tasarımını ise Paleworks (Yağmur Ruzgar & Ozan Akkoyun) yapıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Venedik Bienali'ndeki ülkemizin katılımı 1991 yılından bu yana Bakanlığımızca destekleniyor. Venedik Bienali'ndeki sergilerimiz ve Türkiye Pavyonu kültür ve sanat alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumun iş birliği ve ortak girişimleriyle başarılabilecek işlere çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Dünyanın en önemli uluslararası platformlarından birinde her yıl varlık gösteriyor, ülkemizin sanat ve mimarlık alanındaki birikimini ve güncel üretimini dünyaya açıyoruz. Bakanlığımızın katkıları, İKSV'nin çabaları ve sponsor kuruluşların destekleriyle oluşturulan güç birliği, buradaki başarımızın anahtarını oluşturuyor. Sergimizin bütün dünyadan çok sayıda insana ulaşmasını diliyor, emeği geçen herkesi kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Küratör Neyran Turan ise "Sergi projesine 2019'da çalışmaya başladığımız zaman bizi, pandemi ile çok değişecek bir sürecin beklediğinin farkında değildik tabii ki. Projenin bu kadar uzun zamana yayılması üzerine daha fazla düşünme şansı tanıdı. Tüm dünyanın pandemiyle içinden geçtiği sıkıntılı dönemlerde mimarlığın çok daha önem kazanan rolü üzerine düşünmeye çalışan projemizi en sonunda ziyaretçiler ve izler kitlemizle paylaşabilmenin sevincini yaşıyoruz. Projemiz mimarlığın dünyayla olan ilişkisinde katkısız bir sanıktan öte, daha aktif bir rol alarak konumlandığı başka bir rota öneriyor. Pandemi, çevremizle ve birbirimizle ilişki kurma şeklimizi büyük ölçüde değiştirdi ve daha önce var olan sorunları daha belirgin ve görünür hale getirdi. Farklı karşılaşmalar sağlayabilecek bir dizi platformlar bütünü olarak gördüğümüz projemizin arzu ettiğimiz diyaloglara bir vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.



Ölçü Olarak Mimarlık projesinde fiziki enstalasyona, turkiyepavyonu21.iksv.org adresi üzerinden tüm dünyadan erişilebilen çevrim içi söyleşiler, makaleler, hikayeler ve araştırma süreçleri eşlik edecek. Projenin küratoryal ekibi ve davet edilen katılımcılar tarafından sunulan içerikler yıl boyunca düzenli aralıklarla web sitesinde yayımlanacak.





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