Vefalı evlat Tardu Flordun!

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Flordun, ilk oyunculuk deneyimini henüz 2 yaşındayken babası Macit Flordun’la birlikte “Yarınsız Adam” filminde oynayarak yaşadığını söyledi. Babasıyla bir dönem görüşmediğini de anlatan oyuncu, onunla ilgili kitap projesini açıkladı: “Babam vefat ettikten sonra eşyalarını ben teslim aldım. Bir dönemimiz ayrı geçmişti maalesef. Bir-iki oyun, bir de anılarını yazmış ama bitirememiş. Ben şimdi kendi yazdıklarımla babamın yazdığı hikâyeleri birleştirmek istiyorum. Babamın ruhuna bir vefa olarak, öyle bir şey yapmaya çalışıyorum.”