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Vefalı evlat Tardu Flordun!

#Tardu Flordun#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Vefalı evlat Tardu Flordun

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında Tardu Flordun’u ağırladı.

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Flordun, ilk oyunculuk deneyimini henüz 2 yaşındayken babası Macit Flordun’la birlikte “Yarınsız Adam” filminde oynayarak yaşadığını söyledi. Babasıyla bir dönem görüşmediğini de anlatan oyuncu, onunla ilgili kitap projesini açıkladı: “Babam vefat ettikten sonra eşyalarını ben teslim aldım. Bir dönemimiz ayrı geçmişti maalesef. Bir-iki oyun, bir de anılarını yazmış ama bitirememiş. Ben şimdi kendi yazdıklarımla babamın yazdığı hikâyeleri birleştirmek istiyorum. Babamın ruhuna bir vefa olarak, öyle bir şey yapmaya çalışıyorum.”

Vefalı evlat Tardu Flordun

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#Tardu Flordun#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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