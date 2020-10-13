Uzmanından iş hayatına dair: Biz Sizi Ararız

Türkiye, Çin, Mısır, Hindistan ve İngiltere gibi dünyanın dört yanında insan kaynakları uzmanlığı yapan Mungan, deneyimlerini “Biz Sizi Ararız” kitabı ile okuyucuyla paylaşıyor.

Mungan kitabını şöyle anlatıyor: "Bu bir işe alım hikayesidir. Evet hikayesi. Zira her görüşmenin arkasında bir hayat vardır, çocuklar vardır, şehir vardır, dostlar vardır… Ama en önemlisi kulağı telefonda, gözü e-mail’lerde bir bekleyen vardır heyecanla. Çünkü “Biz Sizi Ararız” denmiştir ve o beklemektedir! Hem de neler pahasına…"

Yönetici, iş görüşmesi yapan, iş görüşmesine giden, çalışan herkesin kendisinden bir parça bulacağı bir hikaye.