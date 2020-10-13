Uzmanından iş hayatına dair: Biz Sizi Ararız
İnsan kaynakları alanında uluslararası bir tecrübeye sahip olan Hilal Mungan, iş hayatıyla ilgili soru işaretlerinizi ortadan kaldırarak meseleyi başka bir boyuttan görmenize olanak sağlayan yeni kitabı Biz Sizi Ararız ile okuruyla buluşuyor.
Türkiye, Çin, Mısır, Hindistan ve İngiltere gibi dünyanın dört yanında insan kaynakları uzmanlığı yapan Mungan, deneyimlerini “Biz Sizi Ararız” kitabı ile okuyucuyla paylaşıyor.
Mungan kitabını şöyle anlatıyor: "Bu bir işe alım hikayesidir. Evet hikayesi. Zira her görüşmenin arkasında bir hayat vardır, çocuklar vardır, şehir vardır, dostlar vardır… Ama en önemlisi kulağı telefonda, gözü e-mail’lerde bir bekleyen vardır heyecanla. Çünkü “Biz Sizi Ararız” denmiştir ve o beklemektedir! Hem de neler pahasına…"
Yönetici, iş görüşmesi yapan, iş görüşmesine giden, çalışan herkesin kendisinden bir parça bulacağı bir hikaye.
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