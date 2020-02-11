Fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan’ın kurgusunda, her biri birbirinden çarpıcı 14 fotoğrafın, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin yayımladığı “Son 10 Yılda Türkiye’de Çocuk İstismarı” raporlarından çarpıcı verilerle sergilenecek. 15 Şubat, Cumartesi günü saat 14:00’den itibaren yapılacak özel bir açılışla birlikte ziyaret açılacak olan sergi 15 Mart’a kadar İstanbul Atlı Spor Kulübü-Maslak’ta izlenebilir.





