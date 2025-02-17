Usta sanatçılara yaşam boyu onur ödülü

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Marmara Üniversitesi Mezunları ve Akademisyenleri Derneği’nin, 14 Şubat Sevgi Gününe özel etkinliğinde, Türk pop müzik tarihinin iki usta sanatçısı Asu Maralman ve Doğan Canku’ya yaşam boyu onur ödülü takdim edildi.

Kendisi için sürpriz doğum günü kutlamasının da gerçekleştiği etkinlikte duygularını dile getiren Asu Maralman insanları besleyen en önemli şeyin sadece sevgi olduğunu ifade etti. Doğan Canku ise babası müzikolog Şeref Canku’nun ölüm yıldönümüne denk gelen ödül töreninde, onu sanat ve sevgiyle anmanın çok anlamlı olduğunu belirtti.



Şamil Vakfı’nın lokalinde yapılan ödül töreninde ünlü sanatçılar gecede unutulmaz şarkılarını, Marmara Üniversitesi mezunu hayranlarının eşliğinde söyleyerek katılımcılara müzik ziyafeti yaşattılar.