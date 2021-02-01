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Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Usta kalemlerden "İlk"

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Usta kalemlerden "İlk"
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Bilim kurgu edebiyatının ustaları ile bu türde yazmayan ama ilk denemelerini yapan yazarlar, bir özel projede bir araya geliyor. Pangea Kitaplığı ile Bilimkurgu Kulübü'nün ortaklaşa geliştirdiği proje kapsamında yayınlanan 'İlk' adlı kitap okurla buluşuyor. Bu seçki, Pangea Kitaplığı tarafından okura sunuluyor.

“Başlangıç” teması ekseninde kurgulanan bu öyküler, türle yeni tanışan, ona aşina olan ya da spekülatif kurgu konusunda uzman olarak nitelendirilen yazarları bir araya getiriyor. Kitabın en çarpıcı özelliği ise katkıda bulunan tüm yazarmarın, telif gelirlerini, erken yaşta kaybettiğimiz bilim insanı Özgen Berkol Doğan’ın adını yaşatma gayesiyle kurulmuş bilimkurgu kütüphanesine bağışlayacak olması.

Bu derlemede imzası bulunan yazarlar Afşin Kum, Arzu Uçar, Aşkın Güngör, Burak Albayrak, Cem Akaş, Çağrı Mert Bakırcı, Feyza Hepçilingirler, Fuat Sevimay, İsmail Yamanol, Kadire Bozkurt, Mehmet Berk Yaltırık, Murat S. Dural, Müfit Özdeş, Onur Çalı, Onur Güzeldiyar, Öznur Babur, Pınar Duman, Selim Bektaş, Selim Erdoğan, Tuğrul Sultanzade, Volkan Yalçın.

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