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Haber Giriş: 25.08.2020 - 16:35 | Son Güncelleme:

Urla caz ve gastronomi günleri

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Urla caz ve gastronomi günleri
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Urla Caz ve Gastronomi Günleri bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Geçen sene ilki düzenlenen etkinliğe, bu sene Urla’nın gastronomik zenginlikleri de eklenecek. Festival kapsamında ünlü şefler, tadım ve workshop’lar düzenleyecek. Ayrıca Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, İlhan Erşahin, Elif Çağlar gibi birçok sanatçı da sahnede yerini alacak. Etkinlikler, Sultanlar Vadisinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşecek.

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