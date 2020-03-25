Ünlüler “Nice Sağlıklı Nesiller” için Yeşilay’a destek mesajı verdi

Yeşilay Dergisi’nin kurumun 100. kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan sayısında Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Dilara Koçak, Ayşe Tolga, Çağla Kubat başta olmak üzere pek çok ismin destek mesajı yayımlandı.

Ünlülerin Yeşilay mesajları

Ceyda Düvenci: “Yeşilaylı olmak, sağlık demek benim için. Yeşilay’ı 100. yılında tebrik ediyorum. 100 yıldır verdikleri emek, çaba ve insanlara iyi gelme tutkusu ve görev bilinciyle çalıştıkları için kutluyorum. Her şeyden önce bir anne olarak, bir birey olarak çok teşekkür ediyorum. Nice 100 yıllara…”

Engin Hepileri: “Bağımlılıktan kurtulmak önce insanın kendi öz saygısını yerine getirir. 100 yıldır kendi öz saygımızı bize hatırlatan Yeşilay’ın hem toplumun hem de bireylerin geleceğine daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için attığı adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Özgün: “Özellikle çocuklarımızın ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına var gücüyle çalışan Yeşilay’ı can-ı gönülden destekliyorum. Son yıllarda çok artan ve kullanım yaşı maalesef gitgide düşen uyuşturucu kullanımı hakkında gençlerimizin ve çocuklarımızın bilinçlenmesinde Yeşilay’ın büyük rolü ve çabaları var. Bu yüzden Yeşilay’a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar…”

Dilara Koçak: “Bize verilen en büyük hediye sağlığımız, Yeşilay kendi elimizle bu hediyeye kötülük yapmamıza engel olmaya çalışan bir kalkan. Yeşilay sadece sizin için var, ne kendi doğanıza ne de doğamıza zarar vermeyin…”

Ayşe Tolga: “Yeşilay toplumsal boyutta misyon ve felsefesiyle zararlı alışkanlıklardan toplumumuzu ve insanımızı koruma misyonunda ülkemizin en köklü kuruluşudur. Yeşilay ruhu, benim için bu demek. Nice senelere…”

Çağla Kubat: “Kaliteli bir yaşam ve sağlıklı bir nesil için zararlı alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilay’ın 100. yılını kutlarım.”