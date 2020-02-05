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Haber Giriş: 05.02.2020 - 09:23,Son Güncelleme:/

Ünlü yönetmen Tunca Yönder hayatını kaybetti

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Ünlü yönetmen Tunca Yönder hayatını kaybetti

Bir süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve geçtiğimiz aylarda felç geçiren Yönder 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Tunca Yönder 1938 yılında Ankara da doğdu. Üniversite lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.
1963'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosu'nda yer aldı.

1968 yılında Halk Oyuncuları'na geçti. 1970 yılından sonra sadece televizyon ve sinema ile ilgilendi. Tunca Yönder, 6 şubat 1969 gecesi TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan ilk TV draması Şair Evlenmesi'nin yönetmenliğini yaparak Türk televizyonlarının ilk drama yönetmeni unvanını aldı.

1970'de başlayan çağdaş Türk reklamcılığının ilk üç yönetmeninden biri olan Yönder'in yönetmen ve yapımcı olarak binin üzerinde reklam filmine imza attı. 

Özel televizyonların açılmasıyla birlikte yeni drama uyarlamaları da yaptı.  Bunlardan, Kemalettin Tuğcu'nun Üvey Baba ve Küçük Besleme eserlerinin uyarlamaları büyük beğeni toplamış, uzun süre yayında kaldı. 

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