Ünlü yıldızların çalıştığı hukuk firması korsan saldırıya uğradı

BBC'nin haberine göre, Grubman Shire Meiselas & Sacks firmasının internet sitesi çökertildi ve bilgisayar korsanları, şirketin sözleşmeler ve şahsi e-postalar dahil 756 gigabaytlık verisini ele geçirdiğini iddia etti.



Madonna'ya ait olduğu öne sürülen bir sözleşmenin ekran görüntüsünü paylaşan korsanlar, ele geçirdikleri veri karşılığında para istedi.



New York'ta bulunan firma, konuyla ilgili müşterilere bilgi verildiğini ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalıştıklarını açıkladı.

Korsanların talep ettiği para miktarı ve Grubman Shire Meiselas & Sacks'in bu kişilerle pazarlık edip etmediğine ilişkin bilgi verilmedi.



Firmayla çalışan diğer ünlü isimler, gruplar ve şirketler arasında Elton John, Barbra Streisand, Barry Manilow, The Weeknd, U2, Sofia Vergara, Sony, LeBron James, Mike Tyson ve Activision'ın bulunduğu belirtildi.