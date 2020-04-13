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Haber Giriş: 13.04.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Ünlü yıldızlardan "Evde Birlikteyiz"

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Ünlü yıldızlardan "Evde Birlikteyiz"
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Dünyaca ünlü yıldızlar Lady Gaga ve Billie Eilish, online olarak gerçekleşecek olan "Bütün Dünya Bir Arada, Evde Birlikteyiz" konserinde buluşuyor. Konser, 19 Nisan'da online olarak yayınlanacak.

Lady Gaga'nın girişimiyle Global Citizen tarafından organize edilen konser, sağlık çalışanlarını ve Dünya Sağlık Örgütü'nü desteklemeyi amaçlıyor.

Bütün Dünya Bir Arada, Evde Birlikteyiz konserinde, Billie Eilish ve Lady Gaga'nın yanısıra Paul McCartney, Andrea Bocelli, Elton John gibi birçok dünya yıldızı performans sergileyecek.

Ünlü yıldızlardan Evde Birlikteyiz


19 Nisan'da Türkiye saatiyle 03:00'da gerçekleşecek konser için Amerika'nın en büyük üç televizyon kanalı bir araya gelecek. Konser Facebook, Youtube, Amazon Prime gibi online platformlarda da canlı olarak yayınlanacak.

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