Ünlü yıldızlardan "Evde Birlikteyiz"

Lady Gaga'nın girişimiyle Global Citizen tarafından organize edilen konser, sağlık çalışanlarını ve Dünya Sağlık Örgütü'nü desteklemeyi amaçlıyor.

Bütün Dünya Bir Arada, Evde Birlikteyiz konserinde, Billie Eilish ve Lady Gaga'nın yanısıra Paul McCartney, Andrea Bocelli, Elton John gibi birçok dünya yıldızı performans sergileyecek.





19 Nisan'da Türkiye saatiyle 03:00'da gerçekleşecek konser için Amerika'nın en büyük üç televizyon kanalı bir araya gelecek. Konser Facebook, Youtube, Amazon Prime gibi online platformlarda da canlı olarak yayınlanacak.