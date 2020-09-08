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Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

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Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti
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Bir süre önce koronavirüse yakalanan 44 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun, virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan 44 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Taner Olgun amansız virüse yenik düştü.

Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Olgun seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.

 

 

 

 

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