MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriÜnlü sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti
GeriKeyif Ünlü sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

Ünlü sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı 82 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası, Nurtekin Odabaşı’nın vefatını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti. Sevenlerine sabırlar dileriz, başımız sağ olsun"

NURTEKİN ODABAŞI KİMDİR?

1938 yılında Ankara’da doğan Nurtekin Odabaşı, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. 1955 yılında Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde “Polyanna” oyunuyla sahnene çıktı. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çok sayıda oyunda rol aldı, oyunlar yazdı ve yönetti. Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları’nda da konuk oyuncu olan Odabaşı, 1960’lı yıllardan itibaren sinemada çeşitli filmlerde rol aldı, film ve televizyon dizileri için senaryolar yazdı.

Ünlü sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle