ÃœnlÃ¼ oyuncunun bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±

Son dÃ¶nemde hep eski eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaylÄ± boÅŸanma sÃ¼reciyle gÃ¼ndemde olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu ÅŸimdi annesini kaybetmenin acÄ±sÄ± iÃ§inde hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

Johnny Depp ile olaylÄ± boÅŸanmasÄ±nÄ±n yankÄ±larÄ± hala sÃ¼ren 34 yaÅŸÄ±ndaki Amber Heard, annesi Paige Heard'Ã¼ kaybetti. ÃœnlÃ¼ oyuncu bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla duyurdu.Â

Annesiyle Ã§ekilen iki fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Heard annesinin kaybe nedeniyle derin bir acÄ± iÃ§inde olduÄŸunu belirtti. ÃœnlÃ¼ oyuncu "Bizi Ã§ok erken bÄ±raktÄ±" yazarak "Kalbimizin en derin yerinde her zaman Ã¶zlenecek" dedi.Â

Amber Heard "Onun kÄ±zÄ± olmaktan her zaman gerÃ§ek anlamda gurur duydum" diyerek annesinin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla aydÄ±nlanmanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir hediye olduÄŸunu belirtti. Ä°nanÄ±lmayacak kadar acÄ±lÄ± zamanlar geÃ§irdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekleyen Heard "Bizi hayatta tutacak olan sevgidir" diyerek notunu bitirdi. GÃ¼zel oyuncu, hem kendisi hem de kardeÅŸi Whit adÄ±na, zor zamanlarÄ±nda yanlarÄ±nda olan herkese teÅŸekkÃ¼r etti. Heard'Ã¼n annesi Paige 64 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. GÃ¼zel oyuncunun babasÄ± ise hayatta ve kÄ±zlarÄ± yardÄ±mÄ±yla acÄ±sÄ±nÄ± hafifletmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

Amber Heard, acÄ± haberi duyurduktan Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra yeÄŸeniyle Ã§ekilen bu pozunu paylaÅŸtÄ±.Â

Heard, son dÃ¶nemde Johnny Depp ile olaylÄ± boÅŸanmasÄ±yla gÃ¼ndeme geliyordu.