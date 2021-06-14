Ünlü oyuncu Ned Beatty hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Ned Beatty, 83 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Deborah Miller, oyuncunun dün Los Angeles'taki evinde "doğal sebeplerle" öldüğünü bildirdi.

Beatty, 1970'lerde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan, Hollywood'un önde gelen karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu.

Kentucky eyaletinin Lousville kentinde 1952'de dünyaya gelen Beatty, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başlamış, 1972'de Kurtuluş filmiyle ilk kez sinemaya adım atmıştı.

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