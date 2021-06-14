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Haber Giriş: 14.06.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Ned Beatty hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu Ned Beatty hayatını kaybetti

Şebeke, Kurtuluş ve Superman filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty, 83 yaşında hayata veda etti.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Ned Beatty, 83 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Deborah Miller, oyuncunun dün Los Angeles'taki evinde "doğal sebeplerle" öldüğünü bildirdi.

Beatty, 1970'lerde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan, Hollywood'un önde gelen karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu.

Kentucky eyaletinin Lousville kentinde 1952'de dünyaya gelen Beatty, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başlamış, 1972'de Kurtuluş filmiyle ilk kez sinemaya adım atmıştı.

 

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