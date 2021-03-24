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Haber Giriş: 24.03.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu George Segal hayata veda etti

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Ünlü oyuncu George Segal hayata veda etti

Beyazperdenin efsane oyuncularından George Segal, 87 yaşında hayata veda etti. Segal'ın eşi Sonia, aktörün geçirdiği bypass operasyonundan sonra meldana gelen komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Sonia Segal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ailemiz, George Segal'ın bu sabah hayata veda ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyar" denildi.

Ünlü oyuncu George Segal hayata veda etti
Aralarında Virginia Woolf uyarlaması Kim Korkar Hain Kurttan? ve Oscar adayı olduğu A Touch of Class'ın yanı sıra The Duchess and the Dirtwater Fox, Fun with Dick and Jane gibi filmlerle tanındı George Segal. 1990'larda Just Shoot Me adlı TV dizisiyle yıldızı bir kez daha yıldızı parladı. George Segal, 2013 yılında da The Goldbergs adlı yapımla ekrana geldi.

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