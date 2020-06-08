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Haber Giriş: 08.06.2020 - 11:16,Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu 39 yaşında hayata veda etti

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Bollywood’un ünlü oyuncusu Chiranjeevi Sarja 39 yaşında yaşamını yitirdi. Hint oyuncunun kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Hint sinemasının ünlü ismi Chiranjeevi Sarja 39 yaşında hayata veda etti. Hindistan’da 20’den fazla filmde rol alan ve Amma I Love You filmiyle şöhrete kavuşan Sarja'nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Karnataka Valisi B.S. Yediyurappa, oyuncunun ölümüyle ilgili yaptığı açıklamadai “Ünlü sanatçı Chiranjeevi Sarja’nın kalp krizi geçirdiğini haberini duyduğumda şoka girdim. Henüz 39 yaşındayken yaşama gözlerini duymak şok edici. Dualarım ailesiyle” dedi.

Ünlü oyuncu Arjun Sarja’nın yeğeni ve Hint sinemasının en önemli figürlerinden biri olan Shakti Prasad’ın torunu olan aktör, 2018 yılında oyuncu Meghana Raj ile evlenmişti.

Çok sayıda oyuncu ve hayranı, Chiranjeevi Sarja’yı anmak için sosyal medyada mesajlar paylaştı. Bazı kullanıcılar, “Hint sineması için trajik bir kayıp” derken bazıları, “Onun ani gidişi yıkıcı oldu” yorumunu yaptı.

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