Ünlü isimleri buluşturan etkinlik!

Adrenalin tutkunları Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de kıyasıya yarıştı. Etkinliğe Mirgün Cabas, Zeynep Yüksektepe, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Levent Özçelik, Murat Güloğlu ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de katıldı.

Oyuncu Begüm Kütük, “Yoğun iş temposundan tatil yapmaya çok fazla fırsatımız olmuyor. Çok farklı bir deneyim yaşadık. Bolca enerji topladık” ifadesini kullandı.



Etkinliğe katılan Gonca Vuslateri objektiflere poz verdi.





