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Haber Giriş: 12.02.2020 - 13:06,Son Güncelleme:/

Ünlü isimleri buluşturan etkinlik!

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Ünlü isimleri buluşturan etkinlik!

Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye’nin en önemli 4 kayak merkezinde 2 bin kişiyi bir araya getirdi.

Adrenalin tutkunları Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de kıyasıya yarıştı. Etkinliğe Mirgün Cabas, Zeynep Yüksektepe, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Levent Özçelik, Murat Güloğlu ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de katıldı.

Oyuncu Begüm Kütük, “Yoğun iş temposundan tatil yapmaya çok fazla fırsatımız olmuyor. Çok farklı bir deneyim yaşadık. Bolca enerji topladık” ifadesini kullandı.

Ünlü isimleri buluşturan etkinlik

Etkinliğe katılan Gonca Vuslateri objektiflere poz verdi.
Ünlü isimleri buluşturan etkinlik


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