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Haber Giriş: 01.04.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Ünlü isimler tanıtacak

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Ünlü isimler tanıtacak

Gelin Damat Dergisi bünyesinde düzenlenen "5. Gelin Damat Fashion Day 2021" Avrupa'nın en büyük gelinlik defilesi gerçekleşiyor.

7 - 8 Nisan tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek defilede İvana Sert,Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel , Gözde Mukavelat,Tuğba Özay, Günay Museyeva ile birlikte 49 manken podyuma çıkacak. 51 modacının toplamda 210 model gelinliği sergilecek. Defile, ünlü sunucular Müge Uzel ve Burak Törün’ün sunumlarıyla renklenecek. Evlenecek çiftlere ve sektör profesyonellerine açık olan etkinlikte pandemi tedbirleri en üst derecede uygulanacak. İmtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada. "Pandemi sürecinde durmak yerine daha hızlı ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Üretim çalışmaları bir yıl süren çok özel 210 gelinlik tasarımını ülkemize ve dünyaya sunacağız " dedi.

 

 

 

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