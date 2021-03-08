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Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Ünlü isimler kamera karşısına geçti

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Ünlü isimler kamera karşısına geçti

Türk moda markası Dice Kayek, Paris Moda Haftası’nda gösterilen moda filmiyle büyük beğeni topladı.

Pera Palace’ın büyülü atmosferinde çekilen filmde Dice Kayek’in, postromantik yaklaşımı yüzyılın özgün referanslarıyla harmanladığı Sonbahar – Kış 2021 koleksiyonu Agatha Christie romanından esinlenen karakterlerle tasvir edildi.

Ünlü isimler kamera karşısına geçti

Film, Dice Kayek evreniyle derin bağları olan karaktere sahip kadın ve erkeklerden oluşan ve coğunluğu Türk bir oyuncu kadrosu etrafında işliyor. Çandan Erçetin, Burak Hakkı, Rafael Cemo Çetin, Yaz Yüceil gibi isimlere Ahu Yağtu, Hatice Aslan ve Selma Ergeç’ten oluşan güçlü bir kadın oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Ünlü isimler kamera karşısına geçti

Ünlü isimler kamera karşısına geçti

Ünlü isimler kamera karşısına geçti

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