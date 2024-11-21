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Ünlü Bulgar Çağdaş Sanatçılar Nina & Ivo Petrov, Türkiye’deki İlk Solo Sergileri La Dolce Vita ile Carré d’Artistes İstanbul’da!

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#Ivo Petrov#Nina Petrov#Sergi
Ünlü Bulgar Çağdaş Sanatçılar Nina & Ivo Petrov, Türkiye’deki İlk Solo Sergileri La Dolce Vita ile Carré d’Artistes İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 13:21

Çağdaş sanat dünyasının en dikkat çekici isimlerinden Ivo Petrov ve Nina Petrov, Türkiye’deki ilk solo sergileri La Dolce Vita ile Carré d’Artistes İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

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12 Aralık 2024 - 12 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi, Ivo ve Nina Petrov’un yalnızca La Dolce Vita sergisi için ürettikleri 38 yeni eserden oluşuyor.

Ünlü Bulgar Çağdaş Sanatçılar Nina & Ivo Petrov, Türkiye’deki İlk Solo Sergileri La Dolce Vita ile Carré d’Artistes İstanbul’da

Sergi, sanatçıların her biri farklı boyutlardaki özgün eserlerini bir araya getirerek, izleyiciyi çağdaş sanatın derinliklerine davet ediyor.
Ünlü Bulgar Çağdaş Sanatçılar Nina & Ivo Petrov, Türkiye’deki İlk Solo Sergileri La Dolce Vita ile Carré d’Artistes İstanbul’da



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#Ivo Petrov#Nina Petrov#Sergi

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