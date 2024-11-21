Ünlü Bulgar Çağdaş Sanatçılar Nina & Ivo Petrov, Türkiye’deki İlk Solo Sergileri La Dolce Vita ile Carré d’Artistes İstanbul’da!

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12 Aralık 2024 - 12 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi, Ivo ve Nina Petrov’un yalnızca La Dolce Vita sergisi için ürettikleri 38 yeni eserden oluşuyor.



Sergi, sanatçıların her biri farklı boyutlardaki özgün eserlerini bir araya getirerek, izleyiciyi çağdaş sanatın derinliklerine davet ediyor.