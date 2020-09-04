Ünlü Blogger Büşra Dede’den moda hakkında tüyolar!

“Jean ve beyaz gömlek. Her zaman günü kurtaran parçalar oluyor. Hem klasik hem de spor parçalarla birleştirerek baştan aşağı güzel görünüm elde etmek çok mümkün.

İkinci olarak siyah elbiseler. Basic siyah renk elbiseyle hem topuklu hem de spor ayakkabıyla tarz yaratabiliriz. Üstüne oversize ceketle hem casual hem de spor görünüm elde edebiliriz.

Beyaz vatkalı T-shirtler günümüze damgasını vurdu altına mom jeanlerle mükemmel bir görünüm sağlıyor.”

Sonbaharda en çok tercih edilen renkler hangisidir?

“Sonbaharda krem ve kahve ve koyu yeşil tonlarını çok fazla görüyoruz. Sonbaharda şıklığınıza şıklık katmak istiyorsanız bu renkleri tercih edebilirsiniz. “







Sonbaharda nasıl makyaj yapılmalıdır?

“Kesinlikle sonbahar renkleri makyajlarda kullanılmalı. Mesela yazın insanlar makyajı çok daha hafif yapıyor. Hatta bronzluk seviyesine ulaştığımız için makyaj yapma gereği bile duymadığımız zamanlar oluyor. Ama sonbaharda turuncu ve onun tonları farlarla mükemmel görüntüler elde edebiliriz. Bir de sonbahar ve kış aylarında makyajın olmazsa olmazı Eyeliner.”

Profil düzeninizi nasıl sağlıyorsunuz?

“Profilim bu şekilde düzenli olması hep aynı tonlarda filtre uygulamam ve giydiğim renklere uygun geçiş fotoğrafları koymam diyebiliriz. Genellikle profilde soft tonları seviyorum. O yüzden krem ve kahve tonları benim rengim diyebiliriz.”

Peki profiliniz daha çok kitleye ulaştığında ne yapmayı düşünüyorsunuz?

“Kendime ait bir marka kurmak istiyorum. Tamamıyle kendi zevkime göre ürünler ürettirmek istiyorum. Daha çok kitleye ulaştığımda tarzımla konuşulmak çok isterim.”

Takipçilerinizle iletişime geçiyor musunuz?

“Mümkün olduğunca gelen mesajların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü bu mesleği yapıyorsak onlarla iletişim halinde olmak en doğrusu.”