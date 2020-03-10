Unganer'den Herkes Gittiyse Çıkabilir miyim?

Tülin Unganer, sergisinin ilgi çekici adının nereden kaynaklandığını ve resim sanatına ilgisini anlattı. Sergisinin Herkes Gittiyse Çıkabilir miyim? isminin aslında tam olarak kendisini yansıttığını söylüyor. Bu ismin ortaya çıkışını: "Küçükken odasında gizlenip, yetişkin misafirlerin gitmesini bekleyen ve annesine bu soruyu soran küçük bir kız çocuğu saklı içimde hala. Resimlerimde yarattığım karakterler de bugüne kadar biriktirdiğim anıların, tanık olduğum beni etkileyen çarpıcı olayların bilinçaltımdan istemsizce çıkıp tuvale yansımasından ibaret. Yaşam çok zorluyor bizi, resimlerimdeki renk cümbüşü ve esprili anlatım gerçeklerden içsel bir kaçışı simgeliyor olabilir. Kendi içimdeki dünyanın renklerini daha çok seviyorum belki de."

Tülin Unganer'in resimlerinde kullandığı tekniğe gelirsek... Bunu da şöyle anlatıyor sanatçı: Teknik olarak ise "mixed media" denilen karışık teknik kullanıyorum. Bitki köklerinden elde ettiğim renklerden tutun, her gittiğim yerden topladığım renkli desenli kağıtlar veya kumaş parçaları, bitki yaprakları, ebru desenli kağıtlar ve daha birçok malzeme ile resimlerimin alt yapısını oluşturduktan sonra gibi her tür boya ile de resmimi oluşturuyorum. Resimlerimi sadece tuvale değil, çok farklı yüzeylere de yapıyorum."

Sanatçının resimleri daha önce Güney Kore'den Fas'a İtalya'dan Rusya'ya farklı ülkelerde sergilendi. Geçin yıl İzmir'de Seçil Zenginler ile ortak bir sergi de açtı. İstanbul Galeri A'daki bu sergi ise Unganer'in ilk kişisel sergisi. Kişisel sergi için neden bu kadar beklediğini de kendisinden dinleyelim: "Daha öncesinde kişisel sergi açmamış olmamın nedeni henüz hazır hissettemiş olmamdı kendimi. Belli bir süreç gerekti kendimi resim alanında tam anlamıyla yeterli hissetmek icin. Ancak gelişmenin sonu yok, ne zaman ki ben oldum derseniz aslında o an gerilemeye başlıyorsunuz demektir benim için."





Resim sanatına küçüklük yıllarından beri ilgi duyan Tülin Unganer, 1966 Almanya doğumlu. İzmir 9 Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Amerika Winona State Ünivesritesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk ciddi resim çalışmalarına ise 1996 yılında İzmir'de ressam Feriha Tugran'ın atölyesinde başladı.

43 yaşında emekli olup ABD'ye yüksek lisansa gitti. 2011'de döndükten sonra kendi dil okulunu açınca resme daha fazla zaman ayırmaya başladı. Şimdi ise tamamen resim sanatına yoğunlaşmış durumda.