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Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya itirafı: Evet aşk yaşıyoruz

#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Tuba Büyüküstün

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen'in aşk yaşadığı iddiaları bir süredir gündemdeydi. Serenay Sarıkaya, 2 ay önce yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.

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Ancak dün akşam Umut Evirgen'den şaşırtan bir açıklama geldi... Evirgen, teve2 Magazin Masası muhabirine güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.

"BU HABERLERDEN SIKILDIM" DEMİŞTİ...

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, eylül ayında gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında  "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti.

Umut Evirgenden Serenay Sarıkaya itirafı: Evet aşk yaşıyoruz
Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşamıştı. 

 

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#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#Tuba Büyüküstün

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