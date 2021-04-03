MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriUmut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak
GeriKeyif Umut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 03.04.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Umut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak

Ziynet Sali, yeni albümü Yaşam Çiçeği'ni sevenlerinin beğenisine sundu.

Sali, albümde tüm hakları Umut Çocukları Derneği’ne bağışlayacağı Cem Adrian’ın bestelediği Yaralım şarkısını seslendirdi. Sali, ayrıca "İçime atıyorum" şarkısında Mustafa Ceceli ile düet yaptı. 

Toplamda 400 milyon izlenmeye erişen single şarkılarının da yer alacağı; 9’u yeni olmak üzere 15 şarkıdan oluşan, fotoğraflarını Nihat Odabaşı’nın çektiği albüm DMC etiketi ile dijital platformlarda ve  müzik marketlerde yerini aldı. 

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi