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Haber Giriş: 24.03.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Ümit Erdim: Oyunculuk geride kaldı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Ümit Erdim: Oyunculuk geride kaldı

Online alışveriş platformu “enefsane.com”un tanıtımı önceki akşam Portaxe’te gerçekleşti. Sunuculuğunu Şenol İpek’in üstlendiği, Deniz Akkaya ve Tanju Çolak’ın etkinliğe özel mizansenlerle sahneye çıktığı davette, Serdar Ortaç da şarkılarını seslendirdi.

Ümit Erdim: Oyunculuk geride kaldı

BİR TARAFTAN PİLOTLUK DEVAM EDİYOR

Davete katılanlar arasında bulunan Ümit Erdim,  ralli tutkusu ve aldığı pilotluk eğiminden bahsederek “Oyunculuk geri planda kaldı, bayağı arabacı oldum. Bir taraftan pilotluk devam ediyor. Uçağı tek başıma indirip kaldırabiliyorum. Yukarısı çok keyifli, aşağıda çok trafik var” dedi. Geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan Erdim, 75 kiloya düştüğünü açıkladı.

Ümit Erdim: Oyunculuk geride kaldı

ALBÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ümit Erdim: Oyunculuk geride kaldı

Daveti sevgilisi Seçil Gür’le katılan Ortaç, “Best of Serdar Ortaç” albümünün çalışmalarına başladıklarını söyledi: “Ozan Çolakoğlu, kimlerin şarkıları okuyacağını seçiyor ve her şeye karar veriyor. 22 şarkı olacak. ‘Mesafe’ şarkısını Gülşen okuyacak. Seçil de şarkısını seçecek.”

PANDEMİDE ŞARKILAR, KİTAPLAR YAZDIM

Ümit Erdim: Oyunculuk geride kaldı

Davete katılan Ahmet Selçuk İlkan ise “Pandemi sürecini şarkılar, kitaplar yazarak tamamladım. Mahsun Kırmızıgül’le çalıştık ve albümü bitti. Şimdi Seda Sayan’ın şarkılarını yazıyorum. Selami Şahin’le de çalışıyorum” dedi.

EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ

Ümit Erdim: Oyunculuk geride kaldı
Merve Çağıran ise şu açıklamayı yaptı: “Şu anda senaryo yazıyorum. İsmail Hacıoğlu’yla ne hissediyorsam onu paylaşıyorum. Evlilik düşünmüyoruz.” 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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