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Haber Giriş: 09.09.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya'da düzenlenecek

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Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya'da düzenlenecek
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Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin beşincisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 18 ülkeden 45'e yakın sanatçının yanı sıra yönetmen, yapımcı ve film otoritelerinin katılacağı 5. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin, 15-18 Eylül'de Kapadokya'da düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, "kültür ve turizm" temalı filmlerin çeşitli kategorilerde yarışacağı, festival kapsamında film gösterimleri, konferanslar, sergi ve atölye çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi.

Festivalin, Türkiye'deki önemli turizm markaları ve temsilcilerini bir araya getirmesi nedeniyle de önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, etkinliğin, ülke turizm potansiyelinin artırılması, turizm ekonomisinin geliştirilmesi, kültür, sanat ve tarihi zenginliklerin dünyaya duyurulması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Etkinliklerde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın koordinatörlüğünde oluşturulan festival komitesi, bu yıl pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları göz önüne alarak sağlık önlemlerini ve etkinliklerde sosyal mesafe, hijyen ve kontrolleri en üst seviyede tutuyor. Festivalin film gösterimleri 16 ve 17 Eylül'de Nevşehir Kalesi'nde açık havada gerçekleştirilecek. Uluslararası Film Yarışması Ödül Töreni ise Paşabağları Ören Yeri'nde düzenlenecek. Törende 7 kategoride 28 ödül dağıtılacak."

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