Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Malta esintisi

Bu yıl online olarak gerçekleşecek olan festivalde yer alan yapımlardan biri de Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan ilk Malta filmi olan "Luzzu". Senaryosu Alex Camilleri tarafından kaleme alınan ve yapımcılığını Rebecca Anastasi, Ramin Bahrani, Camilleri ve Oliver Mallia gibi isimlerin üstlendiği Luzzu, modern çağda ailelerine bakmak için endüstrilerinin getirdiği zorluklarla yüzleşen bir balıkçının hikayesini beyazperdeye taşıyor. Filmin kamera karşısındaki kadrosu ise amatör oyunculardan oluşuyor.

Luzzu'nun baş karakterini, gerçek hayatta da balıkçılık yapan Jesmark Scicluna canlandırıyor. Filmdeki performansı ona Sundance Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandırdı.

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