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Ulu'dan Halikarnas Balıkçısı'nın yolculuğu
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın serüvenine farklı bir bakış. Meltem Ulu, bir antropolog, bir edebiyat okuru ve deniz tutkunu olarak Kabaağaçlı'nın ya da nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı'nın yolculuğuna eşlik ediyor.
Daha önce kaleme aldığı Osman Hamdi Bey, Halikarnas Balıkçısı ve Koca Kabuklu Küçük Salyangoz adlı kitaplarıyla tanınan Meltem Ulu'nun Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu adlı kitabı Bağlam Yayınları tarafından okura sunuluyor.
Meltem Ulu kitabında, Halikarnas Balıkçısı'nın "merhaba"sına ses verip onun yolculuğuna günümüzden yaptığı sohbetle eşlik ediyor.
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