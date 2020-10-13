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Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

Uluç Bayraktar'ın ilk uzun metrajlı filmi Amerika'da yarışacak!

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Uluç Bayraktar'ın ilk uzun metrajlı filmi Amerika'da yarışacak!
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Ezel, Son, Karadayı, Çarpışma, İçerde ve son olarak Babil’in yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar, ilk uzun metraj filmi 9,75 ile sinema perdesine adım attı.

Mehmet Eroğlu’nun "9,75 Santimetrekare" adlı romanından uyarlanan Uluç Bayraktar’ın ilk uzun metraj filmi "9,75", Ekim ayında Brezilya’daki Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde, Amerika’daki San Diego Uluslararası Film Festivali’nde, ve Kasım ayında St. Louis Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.

İlk film için dev kadro

Uluç Bayraktar’ın ilk filminde başarılı oyuncular; Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar başrolleri paylaştı. Film, Kuzey ve Güney Amerika’daki ilk prömiyerini gerçekleştirecek.

Uluç Bayraktarın ilk uzun metrajlı filmi Amerikada yarışacak


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