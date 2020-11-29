Ülkü Hür: Hayallerinize sahip çıkın!

Girişimci Kadınlar Grubu, her geçen gün artan katılımcı sayısıyla büyümeye devam ediyor. Grubun kurucusu Ülkü Hür, “Amacımız iş kurma hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimci kadınların motivasyonlarını artırmak ve büyük çaplı başarı hikayelerini hayata geçirmek” diyor.

KADINLARI BAŞARIYA TAŞIYAN PLATFORM

Hür, platformun kadınlara sağladıklarını şöyle anlatıyor: “Girişimci kadınların kendi işlerini kurmalarına, markalarını sosyal medyada en iyi şekilde duyurabilmelerine, girişimci ruhlarını keşfedip bu yolculukta başarılı olmalarına ve diğer başarı hikayeleriyle bir araya gelmelerine yardımcı oluyoruz.”



PANDEMİDE ATÖLYELER DİJİTALE TAŞINDI

Girişimci Kadınlar Grubu’nun kurulduğu 2017 yılından bu yana binlerce kadının hedeflerini gerçekleştirmesinde büyük rol oynadığını belirten Hür, her ay düzenledikleri atölyeleri pandemi nedeniyle online seminerlere dönüştürdüklerini de belirti: “Dijital ekranlar herkesi daha fazla özgürleştiriyor. Sınırların kalkmış olması beni öylesine sevindirip heyecanlandırıyor ki, bu durum bende kadınlar için daha fazla harekete geçme isteği uyandırıyor. Artık fiziksel olarak daha uzak ama gönül olarak daha yakınız. Tecrübelerimizi paylaşmak için imkanlarımız arttı. Öyle ki tek hareketimizle başarı hikayemiz binlerce kişiye ulaşıp ilham olabiliyor. Kişi, okuduğu bu hikayelerle kendini daha cesaretli hissedebiliyor.”



ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

“Girişimci kadınlar, sadece kendilerine değil, aynı zamanda projeleriyle doğrudan ülke ekonomisine de katkı sağlar. Böylesi büyük bir kadın topluluğu da dünyamıza, ülkemize önemli katkılar sunar. Girişim projesi olan herkese sesleniyorum. Gelin birlikte hayallerinizi gerçekleştirelim. Kendinize inanın, hayallerinize sahip çıkın.”