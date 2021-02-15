Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Onur Ödülleri ve Başarı Ödülleri belli oldu

lki 1998 yılında düzenlenen ve Türkiye’deki kadın hareketiyle birlikte büyüyen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl Araftan Çıkmak temasıyla sinemaseverlerle buluşacak. Pandemi koşulları nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece çevrimiçi kanallar üzerinden yapılan festival bu yıl izleyicileriyle hem sanal hem de gerçek mekânlarda buluşmayı umuyor. Festivalin her yıl sinemamızdaki kadın emeğinin altını çizmek ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verdiği ödüller 27 Mayıs’ta düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Bu yıl 19. kez verilecek Onur Ödülleri Türkiye sinemasına yönetmen ya da oyuncu olarak hayat veren kadınlara saygı sunmayı amaçlıyor. Bu yıl Onur Ödülleri’nin sahipleri; 40 yılı aşan kariyerinde, senaryoların, yönetmenlerin sınırlarını kırarak, bizi sarsan, toplumsal kabulleri zorlayan, kadın karakterleri perdeye taşıyan, “Bereketli Topraklar Üzerinde”, “Uçurtmayı Vurmasınlar”, “Ayna”, “Yılanların Öcü”, “Bir Günün Hikâyesi”, “Uzlaşma”, “Sır Çocukları”, “Fidan”, “Dul Bir Kadın”, “Umuda Yolculuk” gibi filmlerle, klasik Yeşilçam sineması ile bugünün sineması arasında sağlam bir köprü kuran, sinema emekçilerinin çalışma koşullarının iyileşmesi için de mücadele veren Nur Sürer ile “Martı”nın Nina’sı, “Balkon”un İrma’sı, “Dolu Düşün Boş Konuş”un Donna’sı olarak ödüllere layık görüldüğü tiyatro sahnesinden asla vazgeçmeyen, “Küçük Bir Öykü Bu”, “İyisin”, “Ankara’da Âşık Olmak” gibi ortak hafızamızda yer eden şarkılarını söylediği albümler çıkaran, “İhtiras Fırtınası” filmiyle adım attığı sinemada ilk ödülünü aldıktan sonra, “Halkalı Köle”, “Amansız Yol”, “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Sahte Cennete Veda”, “Medcezir Manzaraları”, “Bir Sonbahar Hikâyesi”, “Hiçbiryerde”, “İki Kadın” gibi filmlerde kadınlığı, ilişkileri, arkadaşlıkları, evlilikleri, ev içi köleliği ve toplumsal cinsiyeti yeniden düşündüren, hayatın ortasından ya da kıyısından kadınları cesaretle karşımıza getiren çok yönlü sanatçı Zuhal Olcay.

Türkiye sinemasının farklı cephelerinde emek veren kadınların başarılarını kutlamak amacıyla, erkek egemen sinemamızın ilk kadın yönetmenlerinden, Nur Sürer’in tabiriyle mucize kadın, toplumsal gerçekçi Bilge Olgaç anısına verilen Bilge Olgaç Başarı Ödülleri bu yıl dört isim arasında paylaştırılacak. Bu isimler sinema dünyasına müzik sahnesinden geçiş yaparak “Aile Arasında” dâhil pek çok filmde ve dizide izlediğimiz oyuncu, şarkıcı, insan hakları ve LGBTİ+ aktivisti Ayta Sözeri; 17 yaşında tiyatro sahnesine adım attıktan sonra hem tiyatroda, hem televizyonda, hem de “Beyza'nın Kadınları”, “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok”, “Sofra Sırları” gibi filmlerle sinemada hafızalarımızda yer eden kadınlara hayat veren, kurucusu olduğu Tiyatro Pangar’da cesur metinler sahneleyen ve yine kurucusu olduğu Hata Yapım Atölyesi’nde eğitmenlik yapan, kendi sözleriyle bir hikâye anlatıcısı Demet Evgar; genç kuşak müzisyenler arasından öne çıkan, Proudpilot grubuyla adını duyuran, “Kaygı” filminin müzikleriyle girdiği sinema için üretmeye devam eden, “Körfez”, “Evde Yok”,“Cadı Üçlemesi 15+”, “Hayaletler” filmlerinin özgün müziklerinin bestecisi Ekin Fil ve son 20 yıldır yapımcılık başta olmak üzere, satış, pazarlama gibi farklı alanlarda Türkiye sinemasına emek veren ve ülkemizdeki bağımsız sinemacıların uluslararası platformlarda tanınmasında büyük pay sahibi İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar yöneticisi Gülin Üstün.

Genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, sinema yolculuklarını destekleyerek bu alandaki üretimlerine dikkat çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla 2009 yılından bu yana verilen Genç Cadı Ödülü son dönemde Ozan Yoleri’nin yönettiği “Aylin” adlı kısa filmde büyük beğeni toplayan ve ilk uzun metraj filmi “Sardunya”yı yakın zamanda izleyebileceğimiz Ahsen Eroğlu’na verilecek.

Festivalin 2013 yılında ilk kez verdiği; kendi alanında “uğraşına” bir ömür vermiş kadınları selamladığı Tema Ödülü ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Festivale başvurular için son tarih 26 Şubat.

27 Mayıs– 3 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde kısa, uzun, orta metraj kurmaca, deneysel ya da belgesel filmlerinin gösterilmesini isteyen Türkiye’den kadın sinemacılar 26 Şubat’a kadar başvuru yapabilir.