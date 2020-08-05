Tuvana Türkay: Yeni single’ım yakında çıkacak

Oyuncu, sonbaharda yeni single’ının müzikseverle buluşacağını dile getirdi: “Eylül, ekim gibi yeni single’ım çıkacak. Bir taraftan stüdyo çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan dizi ve filmler için görüşmeler yapıyorum. Virüse karşı önlemimi de alıyorum.”





