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Tuvana Türkay: Yeni single’ım yakında çıkacak
Tuvana Türkay önceki gün Zorlu AVM’deydi. Oyunculuk dışında kitap yazıp şarkı söyleyen Türkay, tatil sonrası İstanbul’da yoğun bir gündemle baş başa kaldığını söyledi.
Oyuncu, sonbaharda yeni single’ının müzikseverle buluşacağını dile getirdi: “Eylül, ekim gibi yeni single’ım çıkacak. Bir taraftan stüdyo çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan dizi ve filmler için görüşmeler yapıyorum. Virüse karşı önlemimi de alıyorum.”
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