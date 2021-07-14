Tutkulu bir aşk hikayesi... İlk ve Son!

Fragmandaki çarpıcı sahneler dizinin, gerçek bir aşk hikâyesi olduğuna dair güçlü bir izlenim yarattı. Fragmana, Yıldız Tilbe’nin “Vazgeçtim” şarkısı eşlik etti. Bir dijital platformda yayınlanacak dizide Deniz ve Barış’ın 10 yıla yayılan ilişkilerinin tutku dolu hikâyesi izleyiciyle buluşacak.

20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkânlı, çoğu zaman imkânsız aşk hikâyelerinin, başlangıç ve sonuç ilişkisi eşzamanlı olarak ekranda yer alacak.

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