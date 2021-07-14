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Haber Giriş: 14.07.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Tutkulu bir aşk hikayesi... İlk ve Son!

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Tutkulu bir aşk hikayesi... İlk ve Son!

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin buluştuğu, Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği “İlk ve Son”dan ilk fragman yayınlandı.

Fragmandaki çarpıcı sahneler dizinin, gerçek bir aşk hikâyesi olduğuna dair güçlü bir izlenim yarattı. Fragmana, Yıldız Tilbe’nin “Vazgeçtim” şarkısı eşlik etti. Bir dijital platformda yayınlanacak dizide Deniz ve Barış’ın 10 yıla yayılan ilişkilerinin tutku dolu hikâyesi izleyiciyle buluşacak.

Tutkulu bir aşk hikayesi... İlk ve Son

20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkânlı, çoğu zaman imkânsız aşk hikâyelerinin, başlangıç ve sonuç ilişkisi eşzamanlı olarak ekranda yer alacak.

 

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