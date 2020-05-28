Türkücü dayanışması

Türkücü Mustafa Açıkses'in Çaresizim Çaresiz adlı tekli çalışması Özdemir Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Son dönem Tiktok kullanıcılarının gözdesi olan Recep Türkoğlu'na ait meşhur Çaresizim Çaresiz adlı şarkıya önceki gün klip çekildi. Turgay Ceylaner'in Yönetmenliğini yaptığı klipte Mustafa Açıkses'e başta Cengiz Kurtoğlu olmak üzere, Latif Doğan, Yağız, Şahap Akağün, Başak Kar ve İsmet Gümüş gibi ünlü türkücüler eşlik etti.