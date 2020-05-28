MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTürkücü dayanışması
GeriKeyif Türkücü dayanışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Türkücü dayanışması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkücü dayanışması
Abone Olgoogle-news

Mustafa Açıkses'in "Çaresizim Çaresiz" klibin çekimlerine ünlü isimler bir araya geldi

Türkücü Mustafa Açıkses'in Çaresizim Çaresiz adlı tekli çalışması Özdemir Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Son dönem Tiktok kullanıcılarının gözdesi olan Recep Türkoğlu'na ait meşhur Çaresizim Çaresiz adlı şarkıya önceki gün klip çekildi. Turgay Ceylaner'in Yönetmenliğini yaptığı klipte Mustafa Açıkses'e başta Cengiz Kurtoğlu olmak üzere, Latif Doğan, Yağız, Şahap Akağün, Başak Kar ve İsmet Gümüş gibi ünlü türkücüler eşlik etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle