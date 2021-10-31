Türkiye'nin Oscar adayı: “Bağlılık Hasan”

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan kurulun seçtiği yapım, Türkiye’yi Oscar ödüllerinde “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde temsil edecek.



Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı. “Bağlılık” üçlemesinin ikinci filminde, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan’ın hikâyesi anlatılıyor.