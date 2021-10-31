Türkiye'nin Oscar adayı: “Bağlılık Hasan”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan kurulun seçtiği yapım, Türkiye’yi Oscar ödüllerinde “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde temsil edecek.
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