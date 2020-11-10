Türkiye’nin Oscar adayı, ’7. Koğuştaki Mucize’

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayını belirledi. Seçici Kurul’un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliği’ne başvuran 23 film değerlendirildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ’7. Koğuştaki Mucize’ filmi, kurul tarafından Türkiye’nin ’en iyi uluslararası film’ Oscar adayı olarak belirlendi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE





Dram türündeki filmin hikayesi, özetle şöyle: "1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo’nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova’nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir."

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.