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Haber Giriş: 21.04.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Türkiye'nin çevrim içi tanıtım sitesi açıldı

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Türkiye'nin çevrim içi tanıtım sitesi açıldı
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Türkiye'nin küresel pazarda turizm tanıtımını üstlenen Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "www.liveturkey.com"u hayata geçirdi.

 Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, gezginlerin önemli kısmının evlerinde olduğu bu dönemde açılan "www.liveturkey.com" internet sitesi aracılığıyla Türkiye'ye dair kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye kadar pek çok deneyimi, çoğu zaman canlı yayınlarla ziyaretçilerin ekranlarına taşınacağı belirtildi.

Yabancı turistlerin Türkiye'ye ilişkin merak ettikleri ve özledikleri deneyimleri bir araya getiren internet sitesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği çevrim içi sanat etkinliklerini dünyaya ulaştıracağı da aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ünlü şeflerin katılımıyla Türk yemeklerinin yapım videolarını yayınlayacak site, önemli müzelerimizin sanal turlarına yönlendirecek, Türkiye'de yapılabilen macera ve doğa sporları için bir tanıtım platformu olarak ülkemize seyahatle ilgili ilham verecek. Ayrıca, 'liveturkey.com' adresinde küresel turizm tüketicilerine evlerinde geçirdikleri süre boyunca Türkiye'yi deneyimleme fırsatları sunulacak."

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