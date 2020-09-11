Türkiye'deki dünya miraslarının yer aldığı kalıcı serginin ilki Kahramanmaraş'ta açıldı

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye'nin UNESCO'ya tescilli dünya miraslarının tanıtılacağı kalıcı serginin ilki, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde açıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan külliyedeki sergide, Türkiye'nin UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi ile Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki eserler ile Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen 6 ilin tanıtıldığı materyaller yer aldı.

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, UNSECO'ya birçok unsur veren ve dünya miras alanıyla katılım sağlayan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'deki kültürel miraslar için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti: "Sahip olduğumuz mirasları ve değerlerimizi kendi insanlarımıza olduğu kadar dünya insanlarına da çok iyi anlatmamız gerekiyor. Turizm, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Yaşadığımız salgın sürecinin ilerleyen zamanlarda biteceğini düşünerek her konuda hazır olmamız gerekiyor. Özellikle dünya mirası alanlarımızı hak ettiği düzeyde hem ülkemizde hem de yurt dışında tanıtmamız gerekiyor. TUTAP olarak ülkemizde UNESCO'ya tescil olan unsurlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Toplanan verileri hedef kitlelere ulaştırmamız gerekiyor. Bugüne kadar hazırlanan tanıtım materyallerinden elde ettiğimiz verilerle sergimizi açtık. 81 ilde açacağımız kalıcı sergilerle illerimizin birbirini tanımasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kabulüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde de bu sergimiz açılacak."

Yıldız, TUTAP'ın Eshab-ı Kehf'in tanıtılması için belgesel çalışmalarına da başlayacağını kaydederek, "Kur'an-ı Kerim'de geçen Eshab-ı Kehf, yedi uyurlar olayı tüm dünyayı ilgilendiriyor. Burası sadece Kahramanmaraş özelinde sahiplenen bir alan değil. Burayla alakalı bugüne kadar yapılmış en kapsamlı, en kaliteli belgesel çalışmamızı da yarın itibarıyla başlatacağız." diye konuştu.

"Asıl olan, Eshab-ı Kehf'in Afşin'de olduğu gerçeğidir"



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da serginin ilkinin Eshab-ı Kehf'te yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın tarihi mekan açısından zengin olduğunu belirten Kılıç, "Dünyanın birçok yerinde Eshab-ı Kehf ile alakalı mekanlar vardır. Fakat asıl olan, Eshab-ı Kehf'in Afşin'de olduğu gerçeğidir. Eshab-ı Kehf, ilim ve bilim adamlarına göre de Afşin'dedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen tarife en uygun yer Afşin'dir. " ifadelerini kullandı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de serginin ilçelerinde açılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Eshab-ı Kehf'in 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını hatırlatan Güven, "Eshab-ı Kehf tüm insanlığın ortak mirası ve tüm insanlara bunu tanıtmak istiyoruz. Afşin olarak hedefimiz tüm insanlığa ait olan bu manevi mekanın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine alınmasını sağlamak." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak açılış kurdelesi kesilip, sergi gezildi.