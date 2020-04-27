MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTürkiye Yayıncılar Birliğinden "Kitabevlerini Yaşatalım" çağrısı
GeriKeyif Türkiye Yayıncılar Birliğinden "Kitabevlerini Yaşatalım" çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 27.04.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Türkiye Yayıncılar Birliğinden "Kitabevlerini Yaşatalım" çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Yayıncılar Birliğinden "Kitabevlerini Yaşatalım" çağrısı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Yayıncılar Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinden olumsuz etkilenen yayıncılık sektörü adına "Kitabevlerini Yaşatalım" çağrısı yaptı.

Türkiye Yayıncılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Birlik, sürecin yayıncılık sektörü üzerindeki etkilerini ölçmek için birçok çalışmaya imza atmasının yanı sıra 9-14 Nisan arasında kitabevlerine yönelik bir anket gerçekleştirdi.
Çeşitli il ve ilçelerde açık olan kitabevlerini tespit etmeyi hedefleyen ankete, 55 ilden 224 kitabevi katıldı.

Aynı zamanda internet sitesi üzerinden hizmet veren ve sipariş yoluyla evlere kitap götüren kitabevlerini de tespit eden Türkiye Yayıncılar Birliği, oluşturulan listeyi internet sitesi üzerinden okurların bilgisine sundu.  Sektörün bu krizi atlatması adına, yayınlanan liste ile okurlar kitapçılara destek olmaya davet edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle