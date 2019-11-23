Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu...Zeki Sincar'a ‘yılın en iyi müzik ve sinema yapımcısı’ ödülü

Zeki Sincar gecede ‘yılın en iyi müzik ve sinema yapımcısı’ ödülüne layık görüldü. Gecede ödül alan ünlüler arasında Perihan Savaş, Gülben Ergen, Bünyamin Sürmeli, Furkan Palalı, Ivana Sert, Wilma Elles, Burhan Kuzu ve Selin Ciğerci de var.