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Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu...Zeki Sincar'a ‘yılın en iyi müzik ve sinema yapımcısı’ ödülü
İstanbul-Azerbaycan Dostluk Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu.
Zeki Sincar gecede ‘yılın en iyi müzik ve sinema yapımcısı’ ödülüne layık görüldü. Gecede ödül alan ünlüler arasında Perihan Savaş, Gülben Ergen, Bünyamin Sürmeli, Furkan Palalı, Ivana Sert, Wilma Elles, Burhan Kuzu ve Selin Ciğerci de var.
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