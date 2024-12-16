×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriKeyif Haberleri

“Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” yeniden İstanbul'da

Güncelleme Tarihi:

#Türkan Şoray’In Sonsuz Senfonisi#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım
“Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” yeniden İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 11:50

 Türk Sineması’nın “Sultan”ı Türkan Şoray’ın film müziklerinden oluşan “Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” adlı konser, yoğun istek üzerine ikinci kez İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Net Sanat organizasyonuyla gerçekleşen konserde 35 kişilik senfoni orkestrası unutulmaz film müziklerini sahneye taşıyacak.

Haberin Devamı

220 filmde başrol oynayarak Dünya Guinness Rekorlar Kitabı’nda rekor sahibi olan Türkan Şoray, İstanbul ve Ankara’da sevenleriyle unutulmaz bir gecede buluşmuş, sahneye çıkar çıkmaz salonu dolduran binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. 

Mavi Eşarp, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım ve birçok unutulmaz film müzikleri, Türkan Şoray’ın katılımıyla ve sahnelerden kesitler eşliğinde seyirciyle buluşacak.

NetSanat tarafından hazırlanan konserde Proje Koordinatörü ve Solist Melis Kızılaslan, Orkestra Şefi Rustam Rahmedov, Solistler Hande Everes ve Zeynep Burcu Altınel sahne alacak. Konser 22 Aralık tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” yeniden İstanbulda


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkan Şoray’In Sonsuz Senfonisi#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım

BAKMADAN GEÇME!